Тысячи жителей российского города остались без воды

Тысячи жителей Керчи остались без воды из-за аварии

Тысячи жителей города Керчь остались без водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма».

Отключения коснулись микрорайонов Аршинцево и Семь Ветров, а также поселка Партизанский. Причиной стала авария на магистрали. Вернуть воду в дома местным жителям пообещали до 22 часов по местному времени (совпадает с московским).

«Организован подвоз воды согласно графику. На данный момент ведутся земляные работы, откачиваем воду, чтобы добраться до места повреждения. Задействовано четыре единицы спецтехники и бригада АВР (аварийно-восстановительных работ)», — отчитались в компании.

Ранее в мае с той же проблемой столкнулись жители другого южного российского города, Аксая. Уточнялось, что в нем полностью отключили воду из-за замены деталей на трубах.