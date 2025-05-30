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16:12, 30 мая 2025Экономика

Тысячи жителей российского города остались без воды

Тысячи жителей Керчи остались без воды из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Mara Josa LaPez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Тысячи жителей города Керчь остались без водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма».

Отключения коснулись микрорайонов Аршинцево и Семь Ветров, а также поселка Партизанский. Причиной стала авария на магистрали. Вернуть воду в дома местным жителям пообещали до 22 часов по местному времени (совпадает с московским).

«Организован подвоз воды согласно графику. На данный момент ведутся земляные работы, откачиваем воду, чтобы добраться до места повреждения. Задействовано четыре единицы спецтехники и бригада АВР (аварийно-восстановительных работ)», — отчитались в компании.

Ранее в мае с той же проблемой столкнулись жители другого южного российского города, Аксая. Уточнялось, что в нем полностью отключили воду из-за замены деталей на трубах.

Вот это да!
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