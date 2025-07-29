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09:03, 29 июля 2025Путешествия

Туристы устроили конкурс орального секса на курорте Европы и разозлили местных жителей

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: dailymail.co.uk

Туристы приняли участие в конкурсе орального секса на вечеринке на популярном курорте Европы и разозлили местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, мероприятие проходило в ночном клубе на греческом острове Закинф. На распространившемся в сети видео четверо полуголых молодых мужчин стоят у стенки, а перед ними женщины опустились на колени, чтобы сымитировать половой акт. Ролик вызвал бурю возмущения в соцсетях и даже привлек внимание местных властей.

При этом владельцы клуба заявили, что никаких непристойностей не было, а девушки всего лишь облизывали шоколад, стоя на коленях. Однако такое оправдание не устроило местных жителей. «Каждый раз одно и то же: приезжают британцы и итальянцы и устраивают хаос», «Видео довольно скучное по сравнению с тем, что происходит на самом деле», — писали юзеры.

Ранее толпа пьяных немецких туристов заснула на улице популярного курорта Европы — Майорки — и разгневала местных жителей. Уточняется, что снимки бездомных отдыхающих распространились в сети.

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