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20:06, 11 июля 2025Путешествия

Толпа пьяных туристов заснула на улице популярного курорта Европы и разгневала местных

The Daily Star: Пьяные немцы заснули на улице Майорки и разгневали местных
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @mallorcaviral

Толпа пьяных немецких туристов заснула на улице популярного курорта Европы — Майорки — и разгневали местных жителей. Об этом сообщает The Daily Star.

Уточняется, что снимки бездомных отдыхающих распространились в сети. Немцы якобы не забронировали себе жилье заранее и после бурной вечеринки легли спать прямо у дороги. Рядом с ними лежали пустые пивные банки, хотя в настоящее время регион борется за «ответственный туризм» и пропагандирует отдых без спиртного.

Местные жители, которые уже много лет выступают против массового туризма, высказались в комментариях. «Они бы никогда не сделали такое в своих собственных странах. Отвратительно», — написал один из них.

Ранее жители Майорки вышли на митинг против массового туризма и поглумились над отдыхающими. Усмирить протестующих, некоторые из которых были вооружены топорами, удалось только при помощи полиции.

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