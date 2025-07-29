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15:20, 29 июля 2025Мир

Туск раскрыл число задержанных в Польше за якобы сотрудничество с Россией

Туск: Польша задержала 32 человека за якобы сотрудничество с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MonikaGruszewicz / Getty Images

В Польше за якобы сотрудничество со спецслужбами России в общей сложности были задержаны 32 человека. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Onet.

«У нас задержаны 32 человека, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые отдали им приказы о совершении актов саботажа или нападения», — заявил Туск.

Польский премьер добавил, что один из задержанных уже осужден и «навсегда заключен в тюрьму». Он также сообщил, что в настоящее время суда ожидают поляк, россиянин, украинец, белорус и колумбиец, а также другие задержанные. Туск отметил, что Польша будет «действовать безжалостно» по отношению к тем, кто дестабилизирует государство.

Ранее польское агентство внутренней безопасности (ABW) обвинило российские спецслужбы в причастности к прошлогодним поджогам в стране.

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