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17:44, 29 июля 2025Из жизни

Уехавшая во Францию россиянка пожаловалась на излишнюю вежливость местных жителей

«Лента.ру»: Уехавшая во Францию россиянка рассказала о «мегавежливости» местных
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: DAT VO / Unsplash

Россиянка, переехавшая из Краснодара во французский город Тулуза, рассказала об общении с местными жителями. На некоторые их особенности она пожаловалась «Ленте.ру».

Наталья (имя изменено) уехала за границу изучать кино. По словам девушки, за два года она ни разу не столкнулась с грубым отношением к себе. Она вспомнила, как в первый день ее приезда пришла в ресторан, не зная языка. Официант сразу понял, что она в городе недавно, со всем ей помог, а потом даже угостил коктейлем.

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Тем не менее иногда, как признается Наталья, учтивость французов может быть не к месту. Она рассказала, что однажды они с друзьями опаздывали на поезд и обратились за помощью к прохожему, в спешке объяснив проблему. «На всю мою тираду он ответил односложно: "Сначала здравствуйте". Конечно, потом помог разобраться, но, думаю, эта ситуация довольно показательная», — отметила она. Такое отношение Наталья назвала «мегавежливостью».

Ранее супруги Екатерина и Патрик, переехавшие в Великобританию, рассказали, как им удается дружить с англичанами и пожаловались на их неприятную черту. По их словам, у британцев очень черный юмор, который может обидеть.

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