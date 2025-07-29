Украина обсудила с Германией свою обороноспособность

Шмыгаль и Сырский обсудили с Германией обороноспособность Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом, а главнокомандующий украинскими Вооруженными силами (ВСУ) Александр Сырский провел телефонный разговор с генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Брейером по поводу укрепления обороноспособности Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Шмыгаль рассказал собеседнику об ударах российских войск по территории Украины и обсудил договоренности по итогам «Рамштайна». Он подчеркнул, что страна критически нуждается в усилении противовоздушной обороны (ПВО), и поблагодарил за поддержку в вопросах поставки систем Patriot.

В свою очередь Сырский рассказал Брейеру о текущей обстановке в районах ведения боевых действий и обсудил ключевые потребности ВСУ, в частности ПВО. Он выразил благодарность Германии за существенную помощь в вопросах оснащения украинского войска бронетехникой и артиллерийскими системами, развитии интегрированной противовоздушной обороны, а также подготовку украинских военных.

Ранее стало известно, что Украина получит от Германии еще 11 систем ПВО IRIS-T. В настоящее время на Украине эксплуатируются 7 подобных систем ПВО немецкого производства, предназначенных для перехвата крылатых ракет и беспилотников.