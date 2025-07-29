Украинская группа выступила вместе с российскими артистами ради продаж билетов

Shot: Украинская группа «Пошлая Молли» выступила на одной сцене с россиянами

Популярная украинская рок-группа «Пошлая Молли» выступила на одной сцене с российскими артистами в Молдавии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Музыканты пригласили на свой концерт артистов Катю Кищук, Молодого Платона (настоящее имя — Платон Степашин), Лизу Анохину и CMH (настоящее имя — Руслан Тушенцов). Отмечается, что приглашенные исполнители проживают в России и поддерживают страну.

По данным источника, решение украинского коллектива было связано с низкими продажами билетов на шоу в Кишеневе. Исполнителям так и не удалось собрать полный зал даже при поддержке российских артистов.

Ранее сообщалось, что «Пошлая Молли» осталась практически без концертов. Единственным стабильным источником дохода исполнителей осталась продажа кофт и футболок фанатам из России. Предполагалось, что артисты стали испытывать финансовые трудности после того, как осудили Москву за специальную военную операцию (СВО), разозлили соотечественников песнями на русском языке, а также разочаровали поклонников из Польши.