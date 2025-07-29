Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:42, 29 июля 2025Культура

Умер польский режиссер и актер Ежи Штвертня

Умер польский режиссер и актер советского сериала «Щит и меч» Ежи Штвертня
Андрей Шеньшаков

Фото: Zheltyshev / Shutterstock / Fotodom

Умер польский режиссер, сценарист и актер Ежи Штвертня, известный по роли в легендарном шпионском сериале «Щит и меч». Об этом сообщает местный портал RzeczPospolita со ссылкой на окружение постановщика.

По информации издания, о случившемся сообщил близкий друг Штвертни, кинокритик Анджей Лютер. Сообщается, что кинематографист скончался 27 июля, ему было 79 лет. Последние месяцы он боролся с неназванной тяжелой болезнью.

Советские и российские зрители знали Ежи по четырехсерийному мини-сериалу «Щит и меч», который снял Владимир Басов по собственному сценарию. Проект был создан совместно СССР, Польшей и ГДР и являлся экранизацией романа Вадима Кожевникова.

Ранее стало известно, что заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Юрий Кара ушел из жизни в Ялте в возрасте 70 лет. Он снял знаменитые картины «Воры в законе» и «Мастер и Маргариту».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это колоссальные ресурсы». В США предложили купить у России большую территорию на Дальнем Востоке. Что об этом известно?

    Следователи установили причину взрыва в жилом доме Волгограда

    Китайская компания iSpace успешно запустила ракету Hyperbola-1

    Жильцам рухнувшего дома в Саратове пообещали компенсацию

    В России одной фразой ответили на идею продать США часть российской территории

    Названы самые продаваемые в России марки люксовых автомобилей с пробегом

    Мэр столицы региона России объявил об уходе с должности

    Раскрыта цена дорогостоящего образа 19-летней невесты Лепса

    Россиянин оставил зловонный «подарок» под окнами мэрии города с одной целью

    Уехавшая во Францию россиянка пожаловалась на излишнюю вежливость местных жителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости