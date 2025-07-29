Умер польский режиссер и актер Ежи Штвертня

Умер польский режиссер и актер советского сериала «Щит и меч» Ежи Штвертня

Умер польский режиссер, сценарист и актер Ежи Штвертня, известный по роли в легендарном шпионском сериале «Щит и меч». Об этом сообщает местный портал RzeczPospolita со ссылкой на окружение постановщика.

По информации издания, о случившемся сообщил близкий друг Штвертни, кинокритик Анджей Лютер. Сообщается, что кинематографист скончался 27 июля, ему было 79 лет. Последние месяцы он боролся с неназванной тяжелой болезнью.

Советские и российские зрители знали Ежи по четырехсерийному мини-сериалу «Щит и меч», который снял Владимир Басов по собственному сценарию. Проект был создан совместно СССР, Польшей и ГДР и являлся экранизацией романа Вадима Кожевникова.

Ранее стало известно, что заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Юрий Кара ушел из жизни в Ялте в возрасте 70 лет. Он снял знаменитые картины «Воры в законе» и «Мастер и Маргариту».