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08:30, 29 июля 2025Силовые структуры

В деле о поджоге российского леса на 322 миллиона рублей появились неожиданные подробности

В Забайкальском крае следователи возбудили дело о теракте после поджога леса
Варвара Митина (редактор)

Фото: Georgiy Rozov / Russian Look / Global Look Press

В Забайкальском крае следователи возбудили новое уголовное дело в отношении двоих 16-летних местных жителей, которые подожгли лес в поселке Атамановка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Это дело соединено с ранее возбужденным по статье 261 УК РФ («Уничтожение лесных насаждений»). Подростки находятся под стражей.

По версии следствия, в июне 2025 года один из подростков через мессенджер стал общаться с неизвестным, предположительно находящимся на территории Украины. Собеседник начал склонять школьника к поджогу леса за вознаграждение в размере 80 тысяч рублей. Подросток согласился и привлек к этому друга.

Злоумышленники заранее купили зажигалки, приехали в лес в районе поселка Атамановка, где подожгли сухую траву и хвою. Все это они снимали на телефон, чтобы отправить отчет «куратору», однако обещанное вознаграждение они так и не получили.

24 июня сообщалось, что на территории Забайкальского края разбушевался крупный лесной пожар. Он полыхал больше недели и был локализован на площади семь тысяч гектаров. МЧС привлекло к тушению 250 специалистов и 65 единиц техники. В том числе на борьбу с огнем были направлены самолет Ил-76, два борта Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России.

Ущерб лесному фонду составил 322 миллиона рублей. В поджоге заподозрили двоих 16-летних молодых людей. Их арестовали. Один из них уже признался в содеянном.

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