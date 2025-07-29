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14:16, 29 июля 2025Бывший СССР

В Киеве признали депортированными выселенных из Польши украинцев

Зеленский подписал закон о выселенных из Польши украинцев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о признании депортированными выселенных из Польши украинцев в период с 1944 по 1951 годы. Соответствующая информация отражена в карточке законопроекта, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В рамках закона Украина признает незаконными решения о выдворение украинцев из Польши, принятые руководством Польской Народной Республики и Советского Союза. В 1944 году Польский комитет национального освобождения заключил соответствующие договоры с Белорусской ССР, Украинской ССР и Литовской ССР, позволившие польской армии насильно депортировать население. В результате на территорию Советского Союза были отправлены 480 тысяч человек.

Отмечается, что в соответствии с законопроектом Киев предоставит компенсации и социальные гарантии депортированным лицам и их потомкам.

Ранее депутат Верховной Рады Максим Бужанский заявил, что закон может создать прецедент, когда Украине придется признать депортацией и принудительное выселение поляков во время и после Великой Отечественной войны. Парламентарий высказал подозрение, что Украина, как преемница Украинской ССР, может получить обязательства перед ними.

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