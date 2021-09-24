Верховная Рада признает депортацией выселение украинцев из Польши после войны

Рада примет закон о признании депортацией выселения украинцев из Польши в 1944-1951 годах

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о признании депортированными украинцев, которые были насильно вывезены руководством СССР с территории Польши в 1944-1951 годах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Законопроект предполагает признание ответственности польских и советских властей за насильственное выселение людей со своей земли после Великой Отечественной войны. Инициатива позволит начать работу над возмещением материального и морального ущерба для таких лиц, и выделить им социальные льготы.

«Депортация в 1944-1951 годах является одним из трагических последствий Второй мировой войны, осуществленной коммунистическими тоталитарными режимами Советского Союза и Польши», — говорится в тексте документа.

По словам Бужанского, хотя новая норма и поспособствует восстановлению справедливости, но может создать прецедент, когда Украине придется признать депортацией и принудительное выселение поляков во время и после войны. «Не возникнут ли у Украины как правопреемницы УССР обязательства материального характера перед ними? Иными словами, не выкатят ли нам счет с претензиями?» — написал депутат.

Принудительное выселение украинцев с польских территорий началось в 1944 году, когда Польский комитет национального освобождения заключил соответствующие договоры с БССР, УССР и ЛитССР. Согласно тайной части соглашения, польская армия получила право депортировать население принудительно. В последующие несколько лет это обернулось акциями подавления и кровавыми расправами в приграничных селах. В Советский Союз были насильно отправлены около 480 тысяч человек.

5 июля 2021 года несколько десятков украинских депутатов привали Верховную Раду вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений Роману Шухевичу и Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).