В КПРФ высказались о возвращении Твери советского названия

В КПРФ не посчитали нужным возвращать Твери советское название Калинин

Возвращение Твери советского названия Калинин, отмененного 35 лет назад, не нужно, поскольку имя Михаила Калинина и так увековечено в регионе. Об этом в интервью РИА Новости заявила первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева.

«Тверь — это историческое название нашего города. Оно произошло от корня "твердь", и я думаю, что это очень подходит. Наш город всегда стоял на твердых позициях защиты своей территории, своих людей», — сказала она.

По ее словам, Калинин был достойным политиком и «фактически первым президентом нашей страны», однако в Тверской области достаточно связанных с ним мест. «По-моему, довольно чтится память, уважение к Михаилу Ивановичу Калинину в нашей области», — сказала она, отметив, что лучше вернуть советское название Волгограду.

Ранее активисты из движения «Ветераны России» попросили президента РФ Владимира Путина, председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко переименовать город Волгоград в Сталинград.