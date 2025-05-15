Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 15 мая 2025Экономика

Общественники предложили Путину переименовать Волгоград в Сталинград

«Ветераны России» попросили Путина переименовать Волгоград в Сталинград
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Брага / Фотохост-агентство РИА Новости

Активисты из движения «Ветераны России» попросили президента РФ Владимира Путина, председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко переименовать город Волгоград в Сталинград. Об этом со ссылкой на соответствующие обращения сообщило агентство РИА Новости.

В документе, подписанном исполнительным директором «Ветеранов России» Вадимом Мироненко, уточняется, что члены организации видят «геополитическую необходимость вернуться к вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград» — по их мнению, это поможет восстановить историческую справедливость. «Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город», — сказано в нем. Общественники также отметили, что смена названия благотворно скажется на туристической привлекательности и узнаваемости нынешнего Волгограда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    Мощное землетрясение произошло рядом с местонахождением Зеленского

    Появились сообщения о начале переговоров России и Украины в Стамбуле

    Прибывший в Турцию на переговоры Зеленский оказался перед сложным выбором

    Уровень локализации машин в России отстал от плана почти вдвое

    В России высказались о встрече Зеленского с Эрдоганом перед переговорами в Стамбуле

    Общественники предложили Путину переименовать Волгоград в Сталинград

    Раскрыт гонорар уехавшего в США Цекало

    Пассажир избил стюардессу в попытке открыть дверь самолета и избежал пожизненного срока

    В России отреагировали на удар ВСУ по больнице под Курском перед переговорами в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости