Общественники предложили Путину переименовать Волгоград в Сталинград

«Ветераны России» попросили Путина переименовать Волгоград в Сталинград

Активисты из движения «Ветераны России» попросили президента РФ Владимира Путина, председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко переименовать город Волгоград в Сталинград. Об этом со ссылкой на соответствующие обращения сообщило агентство РИА Новости.

В документе, подписанном исполнительным директором «Ветеранов России» Вадимом Мироненко, уточняется, что члены организации видят «геополитическую необходимость вернуться к вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград» — по их мнению, это поможет восстановить историческую справедливость. «Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город», — сказано в нем. Общественники также отметили, что смена названия благотворно скажется на туристической привлекательности и узнаваемости нынешнего Волгограда.