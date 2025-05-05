Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

Экс-депутат гордумы Волгограда Карева: Переименование города займет до полугода

По решению правительства с 30 апреля аэропорт «Гумрак» в Волгограде называется «Сталинградом», однако сам город переименовывать не стали. Условия для возвращения региональной столице исторического названия перечислили эксперты, опрошенные «Ведомостями».

По словам юриста Гарегина Митина, для переименования Волгограда необходим референдум. Для его проведения, отметила экс-депутат гордумы Волгограда Ирина Карева, ветеранское сообщество либо другая инициативная группа должна обратиться с соответствующей идеей в региональный парламент, после чего тот в течение пяти дней обязан направить ее градоначальнику или в городскую думу, продолжил юрист. В дальнейшем областная дума принимает решение о том, чтобы референдум состоялся, а проводит его областная избирательная комиссия. Карева подчеркнула, что весь процесс от начала до конца занимает до полугода и «за неделю не делается».

Член «Единой России», представляющий Волгоградскую область в Госдуме депутат Олег Савченко заявил, что память о подвиге советских воинов в Сталинградской битве уже увековечена в названиях улиц, мемориалах и других объектах и возвращение Волгограду прежнего наименования будет излишней мерой. Он уточнил, что для большинства местных жителей лучшая память — это процветание города. Переименование же Волгограда может поднять вопросы о переименовании Петербурга, Екатеринбурга и других городов, добавил Савченко.

Политолог Александр Сайгин убежден, что тех, кто действительно продвигает идею о переименовании Волгограда в Сталинград, не очень много, и они не особо активны в своих действиях. На данный момент обсуждение соответствующего вопроса скорее представляет собой ежегодный ритуал, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Особой политической необходимости в этом нет, и мечты о переименовании в Волгограде нет», — заключил он.

Ранее в мае стало известно, что лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею о переименовании Волгограда в Сталинград. По его словам, горожане на протяжении длительного времени настаивают на принятии этого указа. Зюганов добавил, что на месте президента Владимира Путина переименовал бы Волгоград в Сталинград к 80-й годовщине Победы 9 мая.