С переименованием Волгограда решили не спешить

«Ъ»: Власти Волгограда решили не спешить с переименованием города в Сталинград

Власти Волгоградской области решили не спешить с переименованием города в Сталинград. В регионе пока не планируют проводить референдум о возвращении названия, пишет «Коммерсантъ».

В администрации региона рассказали, что обращений о проведении референдума им не поступало. Кроме того, никто даже не собирает подписи для такой инициативы. Пока что вернуть название Сталинград собираются только аэропорту Волгограда — президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

«Дальше время покажет. Будем делать социологию. Если увидим, что у людей такое желание есть, что процентов 80 поддерживают — тогда можно проводить референдум», — заявил председатель Волгоградской облдумы и регионального Совета ветеранов и один из главных идеологов переименования Александр Блошкин.

Ранее Путин заявил, что в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика, однако окончательное решение должны принимать сами жители.