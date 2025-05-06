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10:52, 6 мая 2025Экономика

С переименованием Волгограда решили не спешить

«Ъ»: Власти Волгограда решили не спешить с переименованием города в Сталинград
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Брага / Фотохост-агентство РИА Новости

Власти Волгоградской области решили не спешить с переименованием города в Сталинград. В регионе пока не планируют проводить референдум о возвращении названия, пишет «Коммерсантъ».

В администрации региона рассказали, что обращений о проведении референдума им не поступало. Кроме того, никто даже не собирает подписи для такой инициативы. Пока что вернуть название Сталинград собираются только аэропорту Волгограда — президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

«Дальше время покажет. Будем делать социологию. Если увидим, что у людей такое желание есть, что процентов 80 поддерживают — тогда можно проводить референдум», — заявил председатель Волгоградской облдумы и регионального Совета ветеранов и один из главных идеологов переименования Александр Блошкин.

Ранее Путин заявил, что в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика, однако окончательное решение должны принимать сами жители.

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