В Молдавии полиция конфисковала гроб

Полиция конфисковала гроб с «европейской демократией» у активистов в Кишиневе

Молдавская полиция конфисковала гроб, символизирующий похороны «европейской демократии», у активистов в Кишиневе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова 2.0».

«Видимо, гроб представляет собой угрозу национальной безопасности и европейскому пути Молдовы», — отметили в публикации.

Активистов погрузили в полицейскую машину и увезли. 29 июля, в День Конституции Молдавии, лидеры объединенной оппозиции подают документы в Центризбирком для регистрации блока. Перед зданием Центральной избирательной комиссии страны проходит митинг.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии предлагает открыть всего два избирательных участка для граждан республики в России перед парламентскими выборами. Также планируется открытие двух участков на Украине (в Киеве и Одессе). В Белоруссии, Азербайджане и Казахстане будет открыто по одному участку.