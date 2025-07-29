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13:47, 29 июля 2025Бывший СССР

В Молдавии полиция конфисковала гроб

Полиция конфисковала гроб с «европейской демократией» у активистов в Кишиневе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Молдова 2.0»

Молдавская полиция конфисковала гроб, символизирующий похороны «европейской демократии», у активистов в Кишиневе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова 2.0».

«Видимо, гроб представляет собой угрозу национальной безопасности и европейскому пути Молдовы», — отметили в публикации.

Активистов погрузили в полицейскую машину и увезли. 29 июля, в День Конституции Молдавии, лидеры объединенной оппозиции подают документы в Центризбирком для регистрации блока. Перед зданием Центральной избирательной комиссии страны проходит митинг.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии предлагает открыть всего два избирательных участка для граждан республики в России перед парламентскими выборами. Также планируется открытие двух участков на Украине (в Киеве и Одессе). В Белоруссии, Азербайджане и Казахстане будет открыто по одному участку.

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