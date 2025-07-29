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08:11, 29 июля 2025Мир

В Польше указали на уменьшение территории страны

Gazeta.pl: Территория Польши сократилась на 68 гектаров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Территория Польши впервые с 2022 года сократилась на 68 гектаров. Об этом сообщает Gazeta.pl со ссылкой на Главное статистическое управление (GUS) республики.

С 2022 года площадь Польши увеличивалась, однако в этом году тенденция изменилась. Сокращение площади было зафиксировано в 11 воеводствах. Наибольшее сокращение площади было отмечено в Западно-Поморском воеводстве — 35 гектаров.

Изменения площади связаны с желанием властей страны скорректировать официальные границы прибрежных зон для соответствия фактической морской линии.

Ранее правительство России признало недействительным перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых измеряется ширина территориального моря, прилежащей зоны страны у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря, образуется линией наибольшего отлива. Она проходит от точки выхода линии сухопутного участка госграницы РФ с Литовской Республикой и до Республики Польша.

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