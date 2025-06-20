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06:07, 20 июня 2025Россия

Россия обновила морские границы на Балтике. Прошлые координаты были установлены еще во времена СССР

Правительство РФ обновило границы территориального моря на Балтике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Правительство России признало недействительным перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых измеряется ширина территориального моря, прилежащей зоны страны у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Обновленный перечень утвержден, соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Как указывается в тексте постановления, исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря, образуется линией наибольшего отлива. Она проходит от точки выхода линии сухопутного участка госграницы РФ с Литовской Республикой и до Республики Польша.

Кроме того, постановление признает недействительным на российской территории раздел «Балтийское море» перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа, который был утвержден еще в 1985 году.

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Минобороны предложило утвердить линию госграницы на Балтике

В мае 2024 года Минобороны России выступило с предложением утвердить линию государственной границы в Балтийском море у Калининградской области. « (...) Будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды РФ», — говорилось в соответствующем документе. Подчеркивалось, что тем самым у Калининградской области изменится прохождение госграницы на море.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что инициатива российского оборонного ведомства по корректировке границ морского шельфа в Балтийском море связана с обеспечением безопасности России и изменившейся ситуацией. «Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор», — сказал чиновник.

После утверждения правительством нового перечня координат территориального моря Минобороны должно будет скорректировать и переиздать морские навигационные карты во всех масштабах, а также разместить перечень в «Извещениях мореплавателям». Министерство иностранных дел передаст копии карт генеральному секретарю ООН.

США захотели «прирезать» себе миллион квадратных километров морского дна

В декабре 2023 года Соединенные Штаты Америки объявили о расширении собственной части континентального шельфа — продолжения сухопутной территории страны под водой. Общая площадь данной территории превысила площадь штата Калифорния. Преимущественно расширение произошло в Арктике и Беринговом проливе.

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МИД РФ не признал этот шаг Вашингтона. В ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну российская делегация подчеркнула, что США односторонними действиями пытаются сократить площадь дна, находящегося в ведении всего мирового сообщества, нарушая нормы Конвенции 1982 года. Позднее агентство Bloomberg сочло, что Россия и Китай оспаривают право США на морское дно, отметив, что и односторонние претензии Соединенных Штатов также не имеют силы, так как Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву.

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