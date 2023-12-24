США объявили о расширении своей территории в Арктике. На нее также претендуют Россия и Канада

США объявили о расширении своего континентального шлейфа в Арктике

Соединенные Штаты в одностороннем порядке объявили о расширении собственной части континентального шельфа — продолжения сухопутной территории страны под водой. По данным Bloomberg, он занимает площадь около миллиона квадратных километров, что в два раза больше Калифорнии, и находится преимущественно в Арктике и Беринговом море.

Данный район приобретает «все большее стратегическое значение». Помимо Америки, на него претендуют Россия и Канада.

По информации издания, за счет расширения шельфа США хотят увеличть доступ к важнейшим минералам, которые необходимы для производства аккумуляторов электромобилей, а также к месторождению нефти и газа.

Fog hangs over Saint Herman Harbor. Фото: Joshua A. Bickel / AP

Политолог объяснил желание США забрать себе арктические территории

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал, почему Вашингтон хочет забрать себе как можно больше арктических территорий.

По словам политолога, на сегодняшний день Арктика является «призом 21 века», на территории которого находится огромное количество важных для промышленности ресурсов. США обратили свое внимание на север, когда поняли, что там могут получить все необходимое для своих производственных мощностей, указал он.

В Арктике находятся редкоземельные металлы, нефть и газ. Осознав это, США начали активно атаковать арктические широты, как сейчас, когда расширили свой шельф и объявили «суверенитет над морским дном». Это позволяет Америке решить вопросы обеспечения экономики редкими металлами Андрей Кошкин заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Эксперт считает, что Штаты активно готовятся к противодействию с Россией за Арктику. Понимая, что у Москвы уже есть инфраструктура в регионе, охраняемая собственными войсками, Вашингтон может прибегнуть к помощи своих союзников, заключил он.

Корабли ВМФ. Фото: Артем Килькин / Коммерсантъ

В Совфеде заявили о правах России на континентальный шельф в Арктике

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия может претендовать на данную зону по аналогии с США. По его словам, Москва готова отстаивать свои интересы в вопросах принадлежности территории.

Мало ли, что они претендуют. Надо еще освоить эти регионы. А без наличия ледоколов, которых у Америки практически нет, в арктических регионах делать особенно нечего. У России точно такие же права, как и у американцев, если не больше

Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Арктику называют регионом возможного столкновения России и США

Аналитики Bloomberg считают, что Арктика приобретает все большее стратегическое значение и является новым местом столкновения интересов Вашингтона и Москвы.

«Масштабы арктических ресурсов морского дна не очень хорошо нанесены на карту, но оценки показывают, что регион содержит около одной четверти мировых запасов нефти и природного газа, а его морские пути могут сократить на дни, если не недели, традиционные коммерческие морские пути», — говорится в материале издания. Там же отмечается, что Россия усиливает военное присутствие в Арктике и в случае противостояния с США и НАТО сможет нанести серьезный ущерб противнику.

В Германии также сочли, что сложившаяся в Арктике ситуация чревата распространением конфликта России и Запада на его территорию. По мнению Левой партии бундестага, политическая исключительность Арктики как региона мирного международного сотрудничества «исчезает вместе с арктическим ледяным покровом, под которым находится около 16 процентов мировых запасов нефти и около 30 процентов мировых запасов природного газа, редких металлов и полезных ископаемых».

«Становится все более очевидным, что в Арктике, на пересечении внешней политики и политики безопасности, сталкиваются интересы конкурирующих держав и различных государств, таких как Россия, Китай, Соединенные Штаты и альянс стран НАТО. В последнее время наблюдается растущая милитаризация Арктики со стороны всех присутствующих в регионе стран, особенно со стороны России и США», — высказали свое мнение немецкие депутаты.

Американский генерал Дэн Хокансон в свою очередь заявил, что США начали готовиться к возможному столкновению с Россией в Арктике. В числе факторов, увеличивающих риски начала новой локальной войны, генерал назвал климатические изменения. «Повышение температуры и улучшение доступа к самым глубоким точкам усилят конкуренцию», — отметил он.

Хокансон подчеркнул, что в случае начала подобного конфликта Вашингтон будет обязан поддержать Норвегию и других региональных союзников.