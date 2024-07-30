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09:46, 30 июля 2024Мир

Россия и Китай оспорили право США на морское дно

Bloombeg: РФ и Китай оспаривают претензии США на морское дно

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Россия и Китай на сессии Международного органа по морскому дну оспаривают право США на морское дно. Об этом сообщает агентство Bloombeg.

Российская и китайские стороны выразили протест «в ответ на недавние заявления США о том, что они добавят около одного миллиона квадратных километров к их континентальному шельфу в Беринговом море, Тихом океане, Атлантическом океане и Мексиканском заливе».

Как указывает Bloombeg, односторонние претензии Соединенных Штатов не имеют силы, так как Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, что «ставит под угрозу хрупкий международный баланс».

Ранее в МИД России объяснили важность определения границ шельфа правами на разведку ресурсов.

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