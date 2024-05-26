Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:19, 26 мая 2024Мир

МИД объяснил важность определения границ континентального шельфа

МИД РФ объяснил важность определения границ шельфа правами на разведку ресурсов

Фото: Steffen Trumpf / Globallookpress.com

Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин объяснил важность определения границ шельфа правами на разведку ресурсов, передает РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что континентальный шельф прибрежного государства относится к пространству морского дна и его недрам, простирающемуся за пределы его территориального моря на определенное расстояние.

«Это расстояние может быть ограничено либо 200 морскими милями, либо простираться на все протяжение естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка», — сказал Мусихин.

Кроме того, он подчеркнул, что континентальный шельф — это не территория государства, «она заканчивается на внешней границе территориального моря».

По данным представителя МИД России, в части континентального шельфа — это суверенные права на разведку и разработку его природных ресурсов, под ресурсами шельфа понимаются минеральные и другие неживые ресурсы дна и недр, а также «сидячие виды» живых организмов, например крабы.

Ранее сообщалось, что Россия не признала объявленные США границы континентального шельфа в Мировом океане.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла мощный удар по складу ВСУ в Днепропетровской области. Там могли находиться американские ракеты ATACMS

      Фанаты назвали «Зенит» позором российского футбола

      МИД объяснил важность определения границ континентального шельфа

      В США рассказали о неожиданной помощи России

      Партия Ле Пен усилила преимущество перед коалицией Макрона на выборах

      В Британии пообещали вернуть воинскую повинность при одном условии

      «Даллас» сравнял счет в финальной серии Западной конференции НХЛ

      Трассу между Арменией и Грузией закрыли в обоих направлениях

      Губерниев назвал дураками критиков вратаря «Ростова» после игры с «Зенитом»

      Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше