МИД объяснил важность определения границ континентального шельфа

МИД РФ объяснил важность определения границ шельфа правами на разведку ресурсов

Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин объяснил важность определения границ шельфа правами на разведку ресурсов, передает РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что континентальный шельф прибрежного государства относится к пространству морского дна и его недрам, простирающемуся за пределы его территориального моря на определенное расстояние.

«Это расстояние может быть ограничено либо 200 морскими милями, либо простираться на все протяжение естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка», — сказал Мусихин.

Кроме того, он подчеркнул, что континентальный шельф — это не территория государства, «она заканчивается на внешней границе территориального моря».

По данным представителя МИД России, в части континентального шельфа — это суверенные права на разведку и разработку его природных ресурсов, под ресурсами шельфа понимаются минеральные и другие неживые ресурсы дна и недр, а также «сидячие виды» живых организмов, например крабы.

Ранее сообщалось, что Россия не признала объявленные США границы континентального шельфа в Мировом океане.