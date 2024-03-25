МИД России не признал расширение континентального шельфа США в декабре 2023 года

МИД России не признал одностороннее расширение континентального шельфа США, произошедшее в декабре 2023 года. Об этом заявила российская делегация в ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну, которая проходит с 18 по 29 марта в столице Ямайки Кингстоне. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В ходе сессии российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана. Таким образом, США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества», — отмечается в заявлении Министерства.

Российская делегация также подчеркнула, что решение Вашингтона нарушает нормы Конвенции 1982 года. Москва также направила демарш по двусторонней линии.

Ранее Соединенные Штаты объявили о расширении собственной части континентального шельфа — продолжения сухопутной территории страны под водой. Общая площадь данной территории превысила площадь штата Калифорния. Преимущественно расширение произошло в Арктике и Беринговом проливе.