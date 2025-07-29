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15:33, 29 июля 2025Бывший СССР

В России назвали условие перезагрузки отношений Украины с Западом

СВР: Перезагрузка отношений Киева с Западом возможна в случае замены Зеленского
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Одним из условий перезагрузки отношений Киева со странами Запада является замена действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Обсуждались перспективы замены В. [Владимира] Зеленского на посту главы киевского режима. Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в первую очередь речь идет об отношениях Украины с Вашингтоном, а также о продолжении инвестиций Запада в украинскую экономику.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскрыл ожидания России от следующего раунда переговоров с Киевом. По его мнению, именно Запад должен воздействовать на Украину.

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