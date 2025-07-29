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12:34, 29 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли ожидания от следующего раунда переговоров с Украиной

Депутат Чепа: Россия ждет сближения позиций с Украиной на следующих переговорах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Рюмин / POOL / РИА Новости

Россия ждет и надеется на серьезное продвижение на следующих переговорах с Украиной, в том числе по сближению позиций мирных меморандумов двух стран, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Конечно мы ждем и надеемся на серьезное продвижение и в первую очередь по сближению меморандумов. Мы четко и последовательно выступаем за переговорный процесс и надеемся на то, что нас услышат и поймут западные участники этого конфликта, потому что они должны понять, что дальнейшее продвижение этого конфликта им невыгодно», — сказал Чепа.

По его мнению, именно Запад должен воздействовать на Украину. Депутат также отметил, что на данный момент говорить о сроках следующего раунда переговоров в Стамбуле пока рано.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись 23 июля в Стамбуле, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. По его словам, представители делегаций долгое время обсуждали позиции двух стран. В результате стороны договорились об обмене военных и гражданских лиц.

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