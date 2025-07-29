В России опубликовали разговор Ермака с помощницей перед якобы поездкой за наркотиками

РИА Новости опубликовало беседу Ермака с помощницей до поездки за наркотиками

Младший брат главы офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак обсуждал с помощницей покупку билетов и бронь номеров в отеле перед якобы поездкой в Афганистан за партией наркотиков для руководства страны. Запись беседы опубликовало РИА Новости.

На записи Ермак просит у своей помощницы заказать три билета на самолет, один из них с багажом, а остальные с ручной кладью. При этом все обратные билеты должны быть с багажным местом. Кроме того, он попросил забронировать три «приличных» номера в отеле.

Брат руководителя офиса президента не уточнил, куда именно отправляется. По данным агентства, он должен был вылететь в Кабул с двумя спутниками.

Ранее РИА Новости со ссылкой на неназванный источник заявило, что Денис Ермак летом 2024 года ездил в Афганистан, где закупился наркотиками для руководства страны. По данным агентства, в поездке его сопровождали Евгений Богатырев и этнический афганец Ахмад Касими, которые провезли груз в своем багаже.