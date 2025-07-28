В России обвинили брата Ермака в закупке наркотиков в Афганистане для верхушки Украины

РИА Новости: Брат Ермака закупался наркотиками для властей Украины

Младший брат руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака Денис летом 2024 года ездил в Афганистан, где закупился наркотиками для руководства страны, заявил РИА Новости неназванный источник.

В частности, собеседник агентства предоставил фотографии билетов и паспорта Дениса Ермака, который с июня 2022 года по нынешнее время служит в Главном управлении разведки Украины. Как рассказал источник, наркотики доставили обратно в страну в багаже его сопровождающих — Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими.

В договоре страхования Дениса Ермака в качестве цели визита в Афганистан были указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых», а страховая сумма составила 30 тысяч евро, рассказал собеседник агентства.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заподозрил окружение Владимира Зеленского в уничтожении обличающие Киев документы о растрате западной помощи. По его словам, закон об ограничении прав антикоррупционных органов был принят после того, как Зеленский узнал о подготовке этими ведомствами «компромата и уголовных дел на него и его ближайших соратников».