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11:09, 29 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на озвученное в США предложение о покупке одной территории

Депутат Чепа исключил продажу Командорских островов США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия не продает свои территории, так говорится в том числе в Конституции страны, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал предложение американского военного купить у России Командорские острова, чтобы следить за китайскими подводными лодками.

«В Конституции прописано это, и мы не торгуем российскими территориями. Там, где однажды был поднят российский флаг, он должен быть там вечно — это примерные слова Николая I», — сказал Чепа.

По его мнению, заявления США о присоединении Гренландии и покупке Командорских островов являются не более чем попыткой пиара.

Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки. Он предложил США приобрести острова за 15 миллиардов долларов.

Американский президент Дональд Трамп ранее озвучивал намерение присоединить принадлежащую Дании Гренландию. Он считает, что присоединение крупнейшего на планете Земля острова нужно США, чтобы обеспечить международную безопасность.

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