В России выросла цена минимального школьного набора

Цена минимального школьного набора выросла до 16,2 тысяч рублей

Цена минимального школьного набора выросла на семь процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Baza со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

Школьная и спортивная форма, обувь, рюкзак, дневник, комплект тетрадей и канцелярские товары обойдутся родителям учеников в 16 219 рублей. При этом рюкзаки оказались единственной подешевевшей категорией товаров.

С 1 июля в России начал действовать Государственный стандарт (ГОСТ) на школьную форму. Согласно документу, одно из предъявляемых требований — форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной. Ее рекомендуется изготавливать в деловом стиле, покрой должен быть удобен для ребенка как в сидячем положении, так и в движении. Еще один необходимый критерий для одежды школьника — она должна носить светский характер.