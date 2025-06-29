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08:21, 29 июня 2025Россия

В России впервые появился ГОСТ на школьную форму

РИА Новости: Первый ГОСТ на школьную форму в России вступит в силу с 1 июля
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Государственный стандарт (ГОСТ) на школьную форму для российских школьников начнет действовать с 1 июля. Об этом говорится в документе, с которым ознакомились журналисты РИА Новости.

Согласно документу, одно из предъявляемых требований — форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной. Ее рекомендуется изготавливать в деловом стиле, покрой должен быть удобен для ребенка как в сидячем положении, так и в движении.

Еще один необходимый критерий для одежды школьника — она должна носить светский характер. Также форма не должна содержать какую-либо запрещенную символику. На ней можно размещать государственную и патриотическую символику.

Как отмечается в тексте ГОСТа, вводится он впервые.

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О том, что в России появится единый стандарт на школьную форму, стало известно еще два года назад. По мере его разработки определенные предложения озвучивали различные спикеры. Например, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой ввести обязательное ношение пионерских галстуков в школах.

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