В России предложили одеть школьников в пионерские галстуки

В России предложили ввести обязательное ношение пионерских галстуков в школах

В российские школы можно было бы постепенно возвращать единую школьную форму, а начать стоит с возвращения таких атрибутов, как пионерский галстук. С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.

Ветров отправил обращение с подобным предложением на имя министра просвещения России Сергея Кравцова. По мнению общественника, школьники могли бы носить аналог пионерского галстука, этот атрибут униформы должен быть обязательным.

Пионерский галстук он назвал «символическим, но важным аксессуаром». По его мнению, эта часть гардероба советского школьника «символизировала его стремление к знаниям, верность стране, готовность помогать».

На инициативу Ветрова отреагировал первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. В комментарии RTVI он заявил, что вопрос о ношении школьной формы в России урегулирован, а в подобных идеях проскакивает коммерческий интерес. Кроме того, в разных регионах страны существуют свои представления о правильной школьной форме.

«Если государство устанавливает единую от Москвы до самых до окраин форму, то оно должно позаботиться о том, чтобы оплатить ее приобретение, по крайней мере детям из семей с низкими доходами. Вот моя позиция», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что Роскачество планирует представить ГОСТ на школьную форму во второй половине 2024 года. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предупредила, что после этого школьная форма может подорожать.