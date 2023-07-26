В Госдуме оценили последствия введения ГОСТа для школьной формы

Депутат Лантратова допустила подорожание школьной формы после введения ГОСТа

Школьная форма в России может существенно подорожать после того, как Роскачество введет на нее ГОСТ. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова оценила последствия появления стандарта для школьной одежды.

«Новым ГОСТом Роскачество ориентировано на улучшение качества школьной формы. Как мать школьника я это хорошо понимаю и тоже очень хочу, покупая школьную форму, иметь гарантию того, что она сделана из качественных материалов. Ведь ребенок проводит в этой одежде большую часть времени. Все родители хотят, чтобы детям было комфортно, чтобы форма была износостойкой. Но также я хорошо знаю, что многие родители не могут себе позволить покупку дорогой одежды», — сказала депутат.

Если цена на школьную форму значительно вырастет в следствие улучшения ее характеристик, то это вызовет волну негодования в родительском сообществе. Я уже получаю много жалоб на высокие цены школьной одежды, учебников и принадлежностей Яна Лантратова депутат Госдумы

Роскачество планирует представить ГОСТ на школьную форму во второй половине 2024 года. Товары производителей, которые захотят маркировать свою продукцию, должны будут соответствовать новым требованиям. В организации пояснили, что таким образом намерены повысить качество одежды для учащихся.

В комплект формы для школьников входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты. Она должна быть светской, удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям, не содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандировать противоправное поведение.

