В России взлетели цены на обслуживание и ремонт автомобилей

Росстат: Услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей в РФ подорожали на треть

Цены на обслуживание и ремонт автомобилей в России взлетели на треть. О возросших ценах со ссылкой на Росстат и представителей автосервисов сообщает газета «Известия».

По итогам 12 месяцев стоимость регулировки схода-развала колес в среднем подорожала на 33 процента, до 3535 рублей. В Центральном федеральном округе (ЦФО) стоимость поднялась на 43 процента, до 3068 рублей, а в целом по стране в среднем на 45 процента, до 2427 рублей.

Шиномонтаж в Москве подорожал до 784 рублей (плюс 21 процент), в ЦФО — до 676 рублей (плюс 17 процентов), а в среднем по стране стоимость увеличилась до 549 рублей (плюс 16 процентов). Помыть автомобиль также обходится дороже — от 796 в среднем по РФ до 969 рублей в столице, прибавка составила 25-28 процентов.

Сильнее всего выросли цены на работы, требующие квалифицированного персонала и профессионального оборудования, например, регулировку углов установки колес (сход-развал), шиномонтаж и диагностику.

Среди причин роста цен называют сочетание инфляции в 10–15 процентов и повышение зарплат механиков на 15–20 процентов для их привлечения и удержания в условиях дефицита кадров. Вместе с тем выросли такие расходы сервисов, как аренда помещений, стоимость оборудования, энергоносителей, программного обеспечения.

Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, россиянам хочется покупать автомобили, но люди не могут сделать этого по многим причинам. Из-за недоступности кредитов и роста цен машина превращается не в средство передвижения, а в роскошь, — констатировал он.