Наличие автомобилей у россиян назвали роскошью

Эксперт Ян Хайцеэр: Люди не могут купить автомобиль по многим причинам

Россиянам хочется покупать автомобили, но люди не могут сделать этого по многим причинам. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Для большинства наступили сложные времена, автомобиль превращается не в средство передвижения, а в роскошь», — констатировал он. Эксперт связал это с недоступностью кредитов и ростом цен на автомобили. У многих россиян, по словам Хайцеэра, просто нет денег, чтобы купить автомобиль по его нынешней стоимости.

Результаты недавнего исследования показали, что автомобилисты, которые используют машину не каждый день, могут сэкономить до 30 тысяч в год, если пересядут на такси и каршеринг. По итогам прошлого года средняя стоимость владения машиной составляла порядка 265 тысяч рублей за двенадцать месяцев, подсчитали эксперты. В эту стоимость входили страховка (90 тысяч рублей на КАСКО и ОСАГО), топливо (еще 70 тысяч), расходники и техническое обслуживание (около 30 тысяч рублей), а также парковка и потери по амортизации (60 тысяч рублей).