Затраты на личный автомобиль и каршеринг сравнили

Forsage Lubricants: При редком вождении каршеринг обойдется выгоднее своего авто

Автомобилисты, которые используют машину не каждый день, могут сэкономить до 30 тысяч в год, если пересядут на такси и каршеринг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Forsage Lubricants, чьи аналитики проанализировали затраты автолюбителей.

По итогам прошлого года средняя стоимость владения машиной составляла порядка 265 тысяч рублей за двенадцать месяцев, подсчитали эксперты. В эту стоимость входили страховка (90 тысяч рублей на КАСКО и ОСАГО), топливо (еще 70 тысяч), расходники и техническое обслуживание (около 30 тысяч рублей), а также парковка и потери по амортизации (60 тысяч рублей).

Даже в случае использования автомобиля несколько раз в неделю, владельцу все равно приходится оплачивать все эти расходы.

В этом случае каршеринг обойдется дешевле личного авто: если пользоваться машиной по выходным и изредка — в будни, в год на это будет уходить порядка 200 тысяч рублей. Поскольку свободные машины не всегда бывают рядом в наличии, эксперты для объективности картины заложили еще 36 тысяч рублей на такси. Итоговая сумма составила 236 тысяч рублей в год, что оказалось на несколько десятков тысяч рублей дешевле передвижения на личном автомобиле.

Однако для горожан, которым передвигаться на машине нужно каждый день, каршеринг уже невыгоден. Его регулярное использование обойдется в 700 тысяч рублей в год, что на 450-500 тысяч рублей больше затрат, присутствующих при наличии своего автомобиля.

Ранее стало известно, что 19 процентов россиян считают каршеринг самой выгодной формой владения автомобилем. Такими оказались результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир». При этом в Москве об этом заявил каждый третий опрошенный.

