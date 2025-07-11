Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 11 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Затраты на личный автомобиль и каршеринг сравнили

Forsage Lubricants: При редком вождении каршеринг обойдется выгоднее своего авто
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Автомобилисты, которые используют машину не каждый день, могут сэкономить до 30 тысяч в год, если пересядут на такси и каршеринг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Forsage Lubricants, чьи аналитики проанализировали затраты автолюбителей.

По итогам прошлого года средняя стоимость владения машиной составляла порядка 265 тысяч рублей за двенадцать месяцев, подсчитали эксперты. В эту стоимость входили страховка (90 тысяч рублей на КАСКО и ОСАГО), топливо (еще 70 тысяч), расходники и техническое обслуживание (около 30 тысяч рублей), а также парковка и потери по амортизации (60 тысяч рублей).

Даже в случае использования автомобиля несколько раз в неделю, владельцу все равно приходится оплачивать все эти расходы.
В этом случае каршеринг обойдется дешевле личного авто: если пользоваться машиной по выходным и изредка — в будни, в год на это будет уходить порядка 200 тысяч рублей. Поскольку свободные машины не всегда бывают рядом в наличии, эксперты для объективности картины заложили еще 36 тысяч рублей на такси. Итоговая сумма составила 236 тысяч рублей в год, что оказалось на несколько десятков тысяч рублей дешевле передвижения на личном автомобиле.

Однако для горожан, которым передвигаться на машине нужно каждый день, каршеринг уже невыгоден. Его регулярное использование обойдется в 700 тысяч рублей в год, что на 450-500 тысяч рублей больше затрат, присутствующих при наличии своего автомобиля.

Ранее стало известно, что 19 процентов россиян считают каршеринг самой выгодной формой владения автомобилем. Такими оказались результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир». При этом в Москве об этом заявил каждый третий опрошенный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Киевом впервые за три года появился огромный гражданский самолет. Что о нем известно?

    Российскую комедию переснимут в Египте

    Медведева показала фото в мини-шортах

    Застреленный в Киеве подполковник СБУ оказался связан с убийством Моторолы

    Грациозный кабанчик попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Затраты на личный автомобиль и каршеринг сравнили

    Стала известна цель полета Ан-124 над Киевом

    Основатель Zara купил пятизвездочный отель в Париже за 8,7 миллиарда рублей

    Член российской академии наук получил штраф за финансирование экстремизма

    Обвиненный дочерью в растлении российский многоженец заявил о тайне в этом деле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости