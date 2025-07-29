В России женщина упала с колеса обозрения

В Рубцовске Алтайского края женщина упала с колеса обозрения и не выжила

В Рубцовске Алтайского края женщина упала с колеса обозрения и не выжила. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона .

После случившегося надзорное ведомство организовало проверку соблюдений требований безопасной работы аттракциона. Других данных о ситуации пока не приводится.

По данным местного Telegram-канала «Инцидент Рубцовск», с колеса обозрения упала пожилая женщина — она поднялась на высоту и сорвалась. «Московский комсомолец» уточняет, что ЧП произошло в парке имени Кирова, который находится за администрацией города.

Ранее в Стерлитамаке в Башкирии дети застряли на колесе обозрения. Аттракцион остановился, потому что в парке отключился генератор. Никто не пострадал.