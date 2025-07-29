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13:30, 29 июля 2025Россия

В России женщина упала с колеса обозрения

В Рубцовске Алтайского края женщина упала с колеса обозрения и не выжила
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Рубцовске Алтайского края женщина упала с колеса обозрения и не выжила. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона .

После случившегося надзорное ведомство организовало проверку соблюдений требований безопасной работы аттракциона. Других данных о ситуации пока не приводится.

По данным местного Telegram-канала «Инцидент Рубцовск», с колеса обозрения упала пожилая женщина — она поднялась на высоту и сорвалась. «Московский комсомолец» уточняет, что ЧП произошло в парке имени Кирова, который находится за администрацией города.

Ранее в Стерлитамаке в Башкирии дети застряли на колесе обозрения. Аттракцион остановился, потому что в парке отключился генератор. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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