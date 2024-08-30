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13:57, 30 августа 2024Россия

В российском городе дети застряли на колесе обозрения

В Стерлитамаке дети застряли на колесе обозрения

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Стерлитамаке в Башкирии дети застряли на колесе обозрения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям российского издания, в городском парке имени Гагарина отключился генератор. В это время посетители находились в люльках.

Специалистам удалось запустить устройство, несовершеннолетних спустили на землю. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в Москве десять человек застряли на пятидесятиметровом колесе обозрения в Измайловском кремле в жару.

Впоследствии в администрации Измайловского кремля разъяснили, что в парке не было электричества, поэтому колесо остановилось. В результате инцидента никто из горожан не пострадал.

Еще раньше в Нефтекамске шесть человек, в том числе трое детей, оказались заблокированы на обесточенном колесе обозрения, остановившемся после удара молнии по территории местной электростанции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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