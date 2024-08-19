Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:22, 19 августа 2024Россия

В Москве отдыхающие застряли на 50-метровом колесе обозрения в жару и попали на видео

Mash: в Москве в Измайловском кремле застряло колесо обозрения с людьми

В Москве 10 человек застряли на пятидесятиметровом колесе обозрения в Измайловском кремле в жару. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, что кабинки колеса закрыты стеклами. По информации издания, температура внутри могла достигать 40 градусов.

Как пишет канал, застрявшие на колесе отдыхающие кричали о сильной духоте и пытались выломать ограждения кабинок. Согласно данным онлайн-сервисов погоды, вечером 19 августа температура воздуха в Москве достигала 28 градусов тепла

В администрации Измайловского кремля уточнили, что в парке не было электричества, поэтому колесо остановилось. На данный момент подача энергии восстановлена и людей спускают вниз.

Ранее в Нефтекамске шесть человек, в том числе трое детей, оказались заблокированы на обесточенном колесе обозрения, остановившемся после удара молнии по территории местной электростанции. Всех россиян удалось спустить на землю.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

      «Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

      В Москве отдыхающие застряли на 50-метровом колесе обозрения в жару и попали на видео

      Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

      Средняя цена аренды «однушки» в Москве резко выросла

      ЕС объявил дату запуска новой системы въезда и выезда для туристов

      МИД объяснил появление иностранных журналистов в оккупированной ВСУ части Курской области

      Россиянкам посоветовали носить кокошник с леопардовым принтом

      Женщина выдала себя за императрицу и обманула итальянских аристократов

      В Египте появится водородный небоскреб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше