В Москве отдыхающие застряли на 50-метровом колесе обозрения в жару и попали на видео

Mash: в Москве в Измайловском кремле застряло колесо обозрения с людьми

В Москве 10 человек застряли на пятидесятиметровом колесе обозрения в Измайловском кремле в жару. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, что кабинки колеса закрыты стеклами. По информации издания, температура внутри могла достигать 40 градусов.

Как пишет канал, застрявшие на колесе отдыхающие кричали о сильной духоте и пытались выломать ограждения кабинок. Согласно данным онлайн-сервисов погоды, вечером 19 августа температура воздуха в Москве достигала 28 градусов тепла

В администрации Измайловского кремля уточнили, что в парке не было электричества, поэтому колесо остановилось. На данный момент подача энергии восстановлена и людей спускают вниз.

Ранее в Нефтекамске шесть человек, в том числе трое детей, оказались заблокированы на обесточенном колесе обозрения, остановившемся после удара молнии по территории местной электростанции. Всех россиян удалось спустить на землю.