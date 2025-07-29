В России журналистку приговорили к 12 годам колонии

В Уфе осудили журналистку Комлеву по делу об экстремизме

В Уфе осудили журналистку Ольгу Комлеву по делу об экстремизме. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Осторожно, новости».

По данным канала, процесс проходил в закрытом режиме. Комлева несколько лет была волонтеркой уфимского штаба Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), она также сотрудничала с изданием RusNews и освещала для них протестные акции в Башкортостане.

Суд признал ее виновной в распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации. Ее приговорили к 12 годам колонии.

Ранее сообщалось, что член российской академии наук получил штраф за финансирование экстремизма.