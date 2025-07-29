В российском городе мужчина поймал на улице незнакомую девочку и попытался изнасиловать

В Саратове мужчине дали 12 лет колонии за попытку изнасилования девочки на улице

В Саратове суд приговорил 37-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы за попытку изнасилования незнакомой девочки на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Фигурант признан виновным по части 3 статьи 30, статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») и статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление было совершено 2 апреля у одного из домов, расположенных на улице Танкистов. Там мужчина применил насилие, совершил действия сексуального характера и попытался изнасиловать ранее незнакомую девочку, которую увидел на улице. Потерпевшая смогла вырваться. Она рассказала о произошедшем матери. Женщина обратилась к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего около дома несовершеннолетнюю.

