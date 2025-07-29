Риттер: Украина не имеет своей демократии, ей управляет Запад

Отчет Службы внешней разведки России о тайных выборах президента Украины говорит о том, что постсоветская страна не имеет собственной демократии. Информацию СВР прокомментировал аналитик из США Скотт Риттер в эфире радиостанции Sputnik.

«Это создает впечатление, что демократии на Украине не существует, что президента Украины выбирают иностранцы, чтобы он служил интересам иностранных правительств, а не интересам украинского народа (...) Это демонстрирует, без тени сомнения, что украинский народ находится в заложниках у иностранных держав», — сказал Риттер.

Ранее СВР сообщила, что на одном из курортов в Альпах произошла встреча представителей США и Великобритании, на которой состоялись тайные выборы нового президента Украины.