Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:48, 29 июля 2025Интернет и СМИ

В США прокомментировали информацию СВР о «выборах» президента Украины

Риттер: Украина не имеет своей демократии, ей управляет Запад
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Отчет Службы внешней разведки России о тайных выборах президента Украины говорит о том, что постсоветская страна не имеет собственной демократии. Информацию СВР прокомментировал аналитик из США Скотт Риттер в эфире радиостанции Sputnik.

«Это создает впечатление, что демократии на Украине не существует, что президента Украины выбирают иностранцы, чтобы он служил интересам иностранных правительств, а не интересам украинского народа (...) Это демонстрирует, без тени сомнения, что украинский народ находится в заложниках у иностранных держав», — сказал Риттер.

Ранее СВР сообщила, что на одном из курортов в Альпах произошла встреча представителей США и Великобритании, на которой состоялись тайные выборы нового президента Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мало не покажется никому». В угрозах Трампа России увидели опасность для всего мира

    Стало известно об ударе хуситов по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

    Российский баскетболист раскрыл подробности задержания во Франции

    Агент Секретной службы США пытался взять с собой жену

    На Украине мобилизовали дворника

    В Ростовской области при атаке дронов получили повреждения более 50 квартир

    Трамп высказался об участии в саммите G20 в ЮАР

    В США прокомментировали информацию СВР о «выборах» президента Украины

    «Крылья Советов» победили «Краснодар» в матче Кубка России

    При атаке дрона на российское село погиб мирный житель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости