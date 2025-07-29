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18:58, 29 июля 2025Мир

Великобритания собралась признать Палестину

Офис Стармера: Великобритания признает Палестину до ГА ООН в сентябре
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Великобритания признает Палестину до Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. Об этом говорится в заявлении офиса британского премьер-министра Кира Стармера.

«Мы полны решимости сохранить жизнеспособность решения о создании двух государств, поэтому в сентябре, до Генеральной Ассамблеи ООН, мы признаем государство Палестина», — говорится в документе.

Отмечается, что это случится в случае, если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для улучшения ужасной ситуации в секторе Газа и не возьмет на себя обязательства по установлению долгосрочного устойчивого мира.

Ранее Стармер отмечал, что Великобритания может признать палестинское государство после прекращения огня в Газе. По его словам, Лондон вместе с ближайшими союзниками работает «над стратегией по установлению мира в регионе с акцентом на практические решения, которые изменят жизнь тех, кто страдает в результате войны».

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