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03:56, 26 июля 2025Мир

Великобритания допустила возможность признания Палестины

Премьер Британии Стармер: Лондон может признать палестинское государство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benjamin Cremel / Pool / Reuters

Великобритания может признать палестинское государство после прекращения огня в Газе. Об этом заявил Великобритании Кир Стармер, передает The Guardian.

Он отметил, что Лондон вместе с ближайшими союзниками работает «над стратегией по установлению мира в регионе с акцентом на практические решения, которые изменят жизнь тех, кто страдает в результате войны». По словам британского премьера, такое решение станет одним из шагов стратегии, необходимой для трансформации прекращения огня в длительный мир. «Моя позиция по этому вопросу однозначна», — подчеркнул Стармер.

Вместе с тем он подчеркнул, что признание Палестины «должно быть частью более широкого плана, который в конечном счете приведет к урегулированию» конфликта Палестины и Израиля. Он уточнил, что в основе должен быть принцип сосуществования двух государств и длительной безопасности для палестинцев и израильтян.

Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение признать независимое государство Палестина.

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