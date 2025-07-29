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13:28, 29 июля 2025Ценности

Внешность 63-летнего Тома Круза на новых фото папарацци вызвала споры в сети

Мария Винар
Том Круз (справа)

Том Круз (справа). Фото: BACKGRID / Legion-Media

Американский актер Том Круз попал в объективы папарацци вместе с возлюбленной, кубино-испанской актрисой Аной де Армас, и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Знаменитостей заметили в Лондоне, когда они высаживались из вертолета. Так, на новых опубликованных фото 63-летний артист запечатлен в синей футболке, джинсах и белых кроссовках. Его 37-летняя спутница предстала в сером свитшоте, черных лосинах и кроссовках.

Читатели портала удивились внешности звезды фильмов «Миссия невыполнима» и «Топ Ган: Мэверик» и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Пожилой актер, пытающийся выглядеть моложе. Смешно», «Он выглядит нелепо», «Том, дружище, старей достойно. Ты выглядишь старым дураком, носишь парики, и, даже несмотря на то что тренируешься весь день, твое тело никого не обманывает», «63 года и ни одного седого волоса. Магия», «Ему нужен новый парик», — высказывались пользователи сети.

В июне прошлого года американская актриса Дакота Фаннинг рассказала о подарке, который она получает от Тома Круза на протяжении 19 лет.

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