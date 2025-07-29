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11:45, 29 июля 2025Экономика

Возникли проблемы с самым большим пассажирским самолетом в мире

Bloomberg: Обеспечение безопасности Airbus SE A380 становится все более дорогим
Кирилл Луцюк

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Авиакомпаниям стало все дороже обходиться поддержание в безопасном состоянии самого большого в мире коммерческого пассажирского самолета Airbus SE A380. О проблемах этого устаревшего воздушного судна сообщило агентство Bloomberg.

Оказалось, что с каждым годом становится все больше директив летной годности, которые касаются Airbus SE A380. Помимо процедурных вопросов вроде требований о современной проверке оборудования, эти документы обращают внимание на протекающие трапы, треснувшие уплотнения и сломанные оси шасси. Это примерно вдвое превышает количество директив для крупных самолетов компании Boeing.

Издание обратило внимание, что в прошлом A380 был триумфом международного сотрудничества. Детали этого самолета по всему миру производили 1500 компаний. Однако теперь, в эпоху разорванных цепочек поставок, обслуживать этот самолет становится все сложнее. При этом авиакомпании вынуждены продолжать эксплуатацию этого воздушного судна, так как имеет место дефицит новых, более экономичных самолетов.

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Отмечается, что будущее A380 уже находилось под вопросом, когда в начале 2020 года пандемия COVID-19 остановила мировые авиаперевозки.

Ранее сообщалось, что в течение последнего десятилетия компания Airbus почти всегда побеждала в противостоянии с главным конкурентом, американской корпорацией Boeing. Последняя, в частности, уже признала потерю китайского рынка, который остался за европейцами.

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