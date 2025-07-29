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08:31, 29 июля 2025Забота о себе

Любителям анального секса дали советы по правильной подготовке к нему

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

Проктолог Мариана Бартманн заявила, что анальный секс требует правильной подготовки. В интервью для издания GZH она дала несколько советов любителям этой сексуальной практики.

Как отметила Бартманн, при регулярном стуле спринцевание делать не нужно. Однако многие люди все равно идут на такой шаг, чтобы чувствовать себя увереннее в постели.

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По словам врача, для промывания стоит воспользоваться медицинской грушей из аптеки, но не лейкой для душа. Что касается воды, она должна быть фильтрованной и теплой, но не горячей, иначе могут возникнуть ожоги. При этом частые спринцевания чреваты повреждением слизистой оболочки кишечника, поэтому люди, регулярно практикующие анальный секс, должны раз в год проходить осмотр у проктолога, заключила Бартманн.

Ранее сексолог Жоау Борзино заявил, что для повышения сексуального влечения необходимо изменить питание. Так, по его словам, с этой целью стоит включить в меню темный шоколад.

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