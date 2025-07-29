Названы лучшие перекусы в дороге летом

Врач Вялов назвал лучшим перекусом в дороге летом орехи и морковь

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, какие перекусы лучше всего взять с собой в дорогу летом. Эти продукты врач назвал в своем Telegram-канале.

Вялов посоветовал в путешествие брать с собой арбуз, грушу, морковь или сладкий перец. «Они не текут, не требуют холодильника, насыщают и увлажняют», — пояснил медик. Он добавил, что хорошим перекусом могут быть орехи и сухофрукты. Однако врач уточнил, что они являются калорийными, поэтому важно не переедать.

Также для перекуса идеально подойдут различные снеки, но всегда стоит выбирать продукты с натуральным составом. Что же касается молочных продуктов и салатов в контейнерах, их с собой можно брать только в том случае, если есть возможность охлаждения в пути, заключил Вялов.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули рассказала, какие продукты не стоит есть перед сном. По ее словам, жирная еда приведет к изжоге, которая помешает уснуть.