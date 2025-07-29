Врач раскрыла россиянам опасность мужской бороды

Уролог и дерматовенеролог Екатерина Макарова раскрыла россиянам опасность мужской бороды. Ее комментарий публикует портал «Страсти».
По словам врача, при отсутствии должной гигиены в бороде накапливаются частицы слюны и пота, остатки пищи, косметические средства и прочие загрязнения. В подобном случае создается благоприятная среда для развития патогенной микрофлоры, которая в том числе может стать причиной возникновения акне.
«Это приводит к появлению угревых высыпаний, заед, стоматитов и предрасположенности к частым рецидивам инфекционных заболеваний», — объяснила медик.
Ранее в июле микробиолог Николас Айхер из Чикаго, США, раскрыл опасность примерки купальников на голое тело при покупке.