Врач раскрыла россиянам опасность мужской бороды

Венеролог Макарова: Мужская борода может стать причиной акне и стоматитов

Уролог и дерматовенеролог Екатерина Макарова раскрыла россиянам опасность мужской бороды. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам врача, при отсутствии должной гигиены в бороде накапливаются частицы слюны и пота, остатки пищи, косметические средства и прочие загрязнения. В подобном случае создается благоприятная среда для развития патогенной микрофлоры, которая в том числе может стать причиной возникновения акне.

«Это приводит к появлению угревых высыпаний, заед, стоматитов и предрасположенности к частым рецидивам инфекционных заболеваний», — объяснила медик.

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