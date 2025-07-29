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07:19, 29 июля 2025Россия

ВСУ выпустили по России семь десятков беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 74 беспилотника ВСУ над пятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 29 июля, выпустили по России семь десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 74 беспилотника над пятью регионами России. Больше всего дронов — 43 — перехватили над Брянской областью.

Еще 22 беспилотника сбили над Ростовской областью, шесть — над Калужской, 2 — над Смоленской, 1 — над Ленинградской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на понедельник, 28 июля, силы ПВО сбили семь дронов над четырьмя регионами. Под удар попали Ростовская, Брянская, Орловская и Калужская области.

ЖЗЛ
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