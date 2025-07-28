Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:20, 28 июля 2025Россия

Над территорией России за ночь сбили семь украинских беспилотников

МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над четырьмя областями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили семь украинских беспилотников над четырьмя областями, об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что четыре дрона были уничтожены над территорией Ростовской области, по одному над Орловской, Брянской и Калужской.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 28 июля была отражена атака беспилотников в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. В районе хутора Васецкий в результате атаки началось возгорание, прибывшие на место пожарные оперативно его потушили.

Накануне днем над территорией России средства противовоздушной обороны сбили 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отчитались в Минобороны. Наиболее массированный налет пришелся на Ленинградскую область: в утренние часы, с 6:25 до 9:40, там было сбито 51 БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о мощном комбинированном ударе по аэродрому тактической авиации ВСУ

    Обнаружена неожиданная польза «Оземпика» для дыхательных путей

    Мужчина пожаловался на подозрительно знакомый запах от половых органов своей девушки

    Россиянин десять дней отдыхал в Белоруссии и раскрыл траты на поездку

    Над территорией России за ночь сбили семь украинских беспилотников

    В России предупредили о доукомплектовании подразделений ВСУ у границы

    Госдума призвала Международную федерацию фехтования отреагировать на провокации в Тбилиси

    Женщины возмутились новыми трусами популярного модного бренда

    Ученые и их знакомые обсудили неожиданные способы применения трупа человека

    Стало известно о подготовке теракта в дагестанском Каспийске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости