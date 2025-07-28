Над территорией России за ночь сбили семь украинских беспилотников

МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над четырьмя областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили семь украинских беспилотников над четырьмя областями, об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что четыре дрона были уничтожены над территорией Ростовской области, по одному над Орловской, Брянской и Калужской.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 28 июля была отражена атака беспилотников в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. В районе хутора Васецкий в результате атаки началось возгорание, прибывшие на место пожарные оперативно его потушили.

Накануне днем над территорией России средства противовоздушной обороны сбили 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отчитались в Минобороны. Наиболее массированный налет пришелся на Ленинградскую область: в утренние часы, с 6:25 до 9:40, там было сбито 51 БПЛА.

