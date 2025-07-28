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06:08, 28 июля 2025Россия

В российском регионе отразили атаку беспилотников

Слюсарь: В Ростовской области отражена атака беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Ростовской области отражена атака беспилотников, об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе», — отметил он.

Слюсарь уточнил, что в районе хутора Васецкий в результате атаки началось возгорание, прибывшие на место пожарные оперативно его потушили.

Накануне днем над территорией России средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отчитались в Минобороны. Наиболее массированный налет пришелся на Ленинградскую область: в утренние часы, с 6:25 до 9:40, там было сбито 51 БПЛА.

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